ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੰਮ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : September 7, 2026 at 10:47 AM IST
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ RFID ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈਂਪ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ RFID ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਰਗੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'H' ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ 100% ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ
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