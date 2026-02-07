ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ Rose Day, ਜਾਣੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਈਏ?
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਵੀਕ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹੱਤਵ ਹੈ...
Published : February 7, 2026 at 12:54 PM IST
ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਡੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਰੋਜ਼ ਡੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਬ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ?
- ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ - ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪੀਚ ਗੁਲਾਬ - ਪੀਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਚ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੀਚ ਗੁਲਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ - ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ।
- ਨਾਰੰਗੀ ਗੁਲਾਬ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੰਗੀ ਗੁਲਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੰਗੀ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ - ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ ਦੋਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਨੀਲਾ ਗੁਲਾਬ - ਨੀਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ - ਗੁਲਾਬੀ ਲਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਅਕਸਰ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।