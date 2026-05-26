ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਪਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, 300 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇਅ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 9:58 AM IST
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਪਵੇਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 300 ਸੈਲਾਨੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Several tourists have been left stranded mid-air after a technical snag halted Gulmarg Gondola service in north Kashmir.— Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 25, 2026
Rescue teams comprising personnel from Army's 9 Raj Rif, J&K Police & civil administration rushed to the spot & launched evacuation efforts. Report @Ieshan_W pic.twitter.com/SbZfHYOUOf
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਪਵੇਅ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਪਵੇਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਟੀਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਪਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਪਵੇਅ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ। ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਚਾਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ (PA) ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਅ ਵਿਧੀ ਹੱਥੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ, ਇੰਟਰਕਾਮ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
