ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 11:13 AM IST
ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਸੜਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਪਲਾਕ ਬੈਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਪਲਾਕ ਬੈਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੇਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਫਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਨਾਮਕ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਜਦੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੜਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
- ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੰਡੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਉਣਗੀਆਂ।
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