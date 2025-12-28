ਰੈਡ ਮੀਟ, ਮਟਨ, ਜਾਂ ਚਿਕਨ? ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਟਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਕਨ...
Published : December 28, 2025 at 12:04 PM IST
Which Meat is better for Diabetes: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਟਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਟਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮਟਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਲਾਲ ਮੀਟ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰ, ਬੀਫ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਟ ਹੈ। ਮੱਟਨ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਟਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਥਿਆਮਿਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਟਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਦੂਜੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿਕਨ
ਚਿਕਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (USDA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ 143 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ 24.11 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 2.68 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ 3.12 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਸੋਡੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ।
ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਚਿਕਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਚਿਕਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮਟਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ?
ਕਈ ਲੋਕ ਮਟਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਮਟਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਟਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ- ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)