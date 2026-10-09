ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 12:47 PM IST
ਨਵਰਾਤਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਗਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਆਦਿ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਾ ਮਾਰਦਿਨੀ' ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।-ਡਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਇਹ ਕਵਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਤੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠ ਕਦੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ?
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਦੀਵਾ ਜਲਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਘਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਸੰਤ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿਓ।
ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਵਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਦ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਤਾ ਆਉਦੀ ਹੈ।
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