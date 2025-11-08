'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ...
Published : November 8, 2025 at 4:29 PM IST
RASHMIKA BEAUTY SECRETS : ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਕਿਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੁਪਤ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਰੁਟੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ...
ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਲਈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਫਾਈ: ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਨਮੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਚਮਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ: ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ SPF 30 ਵਾਲੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ: ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰੇਲੂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)