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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ Gen Z ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਾਣੋ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ Gen Z ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

PM MODI ON GEN Z BREAKFAST
PM MODI ON GEN Z BREAKFAST (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2026 at 10:03 AM IST

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ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਵੋਕਾਡੋ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਫੂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਤੱਕ, ਇਹ ਫਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ

ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਦੀ ਬਾਊਲ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ, ਪੋਹਾ, ਪਰਾਠਾ ਜਾਂ ਇਡਲੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਜੋ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੋਕਾਡੋ ਅਕਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਉੱਗਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਪਾ ਵਰਦਰਾਜਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਟਨ ਐਵੋਕਾਡੋ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਟੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨੋ। ਟੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Gen Z ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਫਲੇਕਸ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਸਨ ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਹਾਸ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਟੋਸਟ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

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