ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Published : May 17, 2026 at 1:36 PM IST
PRESSURE COOKER CLEANING TIPS: ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਈ ਵਾਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ...
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਬੜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਨੂੰ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਬੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਬੜ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।
ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ: ਰਬੜ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਸਾਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ; ਫਿਰ, ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ...
- ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੱਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੱਗ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ) ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਬਲਣ ਤੱਕ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਟੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
