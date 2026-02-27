ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਬਾ ਬਟਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 27, 2026 at 10:57 AM IST
ਫਰਿੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ, ਲੋਕ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਿੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ 24/7 ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਤੋਂ 13% ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਕੂਲਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘੱਟ?
ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਅਕਸਰ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1-5 ਜਾਂ 1-6 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (4 ਜਾਂ 5) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ (1, 2, ਜਾਂ 3) ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ 1.7-3.3°C (35°F - 38°F) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੈਵਲ 1 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-5°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਬਟਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਫਰਿੱਜ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਘਟਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਡੱਬੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ -18°C ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ।
- ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਓਵਨ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਕੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਡੱਬੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ 1-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਵੈਂਟ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
