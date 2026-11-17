ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ Rod ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 3:08 PM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ LPG ਸਟੋਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ Rod ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਜਰ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਖਤਕਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੱਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ।
- Rod ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Rod ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ Rod ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀ ਹੋ।
- ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Rod ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। Rod ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
- Rod ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ Rod ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
- Rod ਨੂੰ ਮੇਟਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਟਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ Rod ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ Rod ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Rod ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੇ Rod ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।