ਕੀ ਆਲੂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ...
Published : September 26, 2026 at 4:27 PM IST
BENEFITS OF POTATO FOR SKIN: ਆਲੂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਜਲਣ ਜਾਂ ਧੱਫੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਆਲੂ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ
- ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੋ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ 1.5 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਆਲੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਲੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ (ਫੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਆਲੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਓ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਲੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)