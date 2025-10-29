ETV Bharat / lifestyle

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

WINTER SPECIAL 5 INDOOR PLANT
ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰਾਂ ਲਈ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ...

ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

WINTERS INDOOR PLANTS TO STAY WARM
ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ (GETTY IMAGES)

ਪੋਥੋਸ (ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ)

ਪੋਥੋਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

WINTERS INDOOR PLANTS TO STAY WARM
ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ (GETTY IMAGES)

ਪੀਸ ਲਿਲੀ

ਸਪੈਥੀਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਥਾ ਜਾਂ ਪੀਸ ਲਿਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਲਿਲੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਮੀ ਸੋਖ ਕੇ ਗਰਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੀਸ ਲਿਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇਪਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

WINTERS INDOOR PLANTS TO STAY WARM
ਪੀਸ ਲਿਲੀ (GETTY IMAGES)

ਅਰੇਕਾ ਪਾਮ

ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WINTER SPECIAL 5 INDOOR PLANT
ਸਪਾਈਡਰ ਪਲਾਂਟ (GETTY IMAGES)

ਸਪਾਈਡਰ ਪਲਾਂਟ

ਇਹ ਪੌਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਡਰ ਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ, ਜ਼ਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਟੋਲੂਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੰਟਾਈ ਕਰੋ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

TAGGED:

BEST WINTER INDOOR PLANT
WINTER SPECIAL BEST INDOOR PLANT
WINTERS INDOOR PLANTS TO STAY WARM
ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ
WINTER SPECIAL 5 INDOOR PLANT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.