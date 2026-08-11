ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ?

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ?
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : August 11, 2026 at 1:15 PM IST
RUDRABHISHEK ON THE SHIVLING: ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਭ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੁਦ੍ਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 'ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਸਹੀਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ, ਸੋਮਵਾਰ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼, ਗੌਰੀ, ਨੰਦੀ ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ-ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਗੰਗਾਜਲ ਅਤੇ ਬੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦ੍ਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਦ੍ਰਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦਾ?
ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਦ੍ਰਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
- ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸਰਪ ਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚੀਹੀਦੀ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ?
ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਨਿਮਾ ਮੌਕੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ।-ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਪੰਡਿਤ
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