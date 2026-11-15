ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 3:00 PM IST
QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੌਹਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
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