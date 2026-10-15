ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼?

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼?
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 5:56 PM IST
ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਚਾਰ-ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਿਡਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹਿੰਮਤ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਤਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ
ਮਾਤਾ ਕਾਤਿਆਨੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ?
ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਓਮ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨਮ:" ਜਾਂ ਭਜਨ ਗਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗੋ। ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ।
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