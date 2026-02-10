ETV Bharat / lifestyle

ਮੋਟਾਪਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

OBESITY CAUSES
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 10, 2026 at 3:10 PM IST

FIT HOGA BHARAT: ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਗ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੋਟਾਪਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ: ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਗਲੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ: ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫਟਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਾਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੋਟਾਪਾ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ (VLDL) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (HDL) ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਂਝਪਨ: ਮੋਟਾਪਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਡੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਂਝਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਮੋਟਾਪਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

  • ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
  • ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ
  • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
  • ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ
  • ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ
  • ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
  • ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

  • 18.5 ਤੋਂ 24.9 - ਆਮ
  • 25 ਤੋਂ 29.9 - ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ
  • 30 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਮੋਟਾਪਾ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

  • 30 ਤੋਂ 34.9 - ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ
  • 35 ਤੋਂ 39.9 - ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ
  • 40 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ - ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈ: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ: ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਟਿਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਸਟ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਭੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।-ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਟਿਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਸਟ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ

