Navratri 2026: ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 11:01 AM IST
ਨਵਰਾਤਰੀ 2026 ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਸਫੈਦ ਲੂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫੈਦ ਲੂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੂਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੂਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ pH ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਨਰਲ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਲੂਣ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਡਾ ਦਿਵਿਆ ਜੈਨ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?
ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਚਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਧਾਰਨ ਲੂਣ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਓਡੀਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ ਦਿਵਿਆ ਜੈਨ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਸੋਡੀਅਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦੇ ਲਾਭ
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਆਮ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਆਮ ਲੂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਸਕ੍ਰਬ ਅਤੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ: ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਦਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਓਡੀਨ, ਜਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ।
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