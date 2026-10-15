ਨਵਰਾਤਰੀ 2026: ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣ ਲਓ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 2:46 PM IST
ਨਵਰਾਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨੌ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਡਾਂਸ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੋ ਹੋ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ-ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ?
- ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ।
- ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਨਾ ਹੋ।
- ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹੋ: ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ: ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।
- ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹੋ: ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਡ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਠੋਸ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਓ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ: ਸਰੀਰਕ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
- ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਨ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਲੂਣ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਟੇਬਲ ਲੂਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।
- ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ: ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ: ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੋ।
- ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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