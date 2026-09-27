Special: ਜਾਣੋ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ?
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤੇ 2026: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : September 27, 2026 at 12:22 PM IST
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤੇ 2026 ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ (ਉਰਫ਼ ਦੁਸਹਿਰਾ) ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ 'ਤੇ ਘਟ ਸਥਾਨਪਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਨਰਾਤੇ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਨੌਂ ਰਾਤਾਂ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਬਾ-ਡਾਂਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਲੇਖਕ ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਤੀ
ਨਰਾਤੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਦੁਰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ - ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦੀ ਧੀ (ਸ਼ੈਲ) ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ, ਭਵਾਨੀ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਵਤੀ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਰਧਚੰਦਰਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੰਦੀ ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ - ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੰਗ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਆਰਾਪਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਚੰਦਰਘੰਟਾ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ "ਚੰਦਰਘੰਟਾ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੰਨ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੰਗ- ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਬਹਾਦੁਰੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ - ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਭਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸਵਰੂਪਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਦਿਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲੂ, ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼, ਇੱਕ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਦਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੰਦਮਾਤਾ - ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਨੂੰ 'ਸਕੰਦ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੁਦਰਾ, ਜਾਂ ਅਭਯਮੁਦਰ ਹੈ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਤਿਆਯਨੀ - ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਯੋਧਾ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਦਰਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡਿਕਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਤਿਆਯਨ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਰਾਤਰੀ - ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਕਤਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਖੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਊਰਜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਗੌਰੀ - ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਫਾਈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਹਾਗੌਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੌਲਤ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ - ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ, ਗਦਾ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰੂਪ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
ਰੰਗ - ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਵਰਗੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ : (ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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