ETV Bharat / lifestyle

ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SHOWERING BEFORE BED BENEFITS
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 19, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SHOWERING BEFORE BED BENEFITS: ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧਿਆਨ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ: ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪਸੀਨੇ, ਗੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ, ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਰਮ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਖਿੱਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਸਫਾਈ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  1. ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹਾਓ: ਸੌਣ ਤੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕੇ।
  2. ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹਾਓ: ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  4. ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਓ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੱਚਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਟੀਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

RIGHT TIME TO BATH
BENEFITS OF BATHING AT NIGHT
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ
ਮਾਨਸਿਕ ਧਿਆਨ
SHOWERING BEFORE BED BENEFITS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.