ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : August 3, 2026 at 9:56 AM IST
ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀਮਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਐਸ. ਸ਼ਾਹ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ 80% ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਚਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਚਣ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਚਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਐਸ. ਸ਼ਾਹ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਐਸ. ਸ਼ਾਹ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ
ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
- ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ
- ਢਿੱਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਸਾਦੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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