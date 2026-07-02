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ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

SAFE TO DRINK WATER FROM TANK
SAFE TO DRINK WATER FROM TANK (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 12:27 PM IST

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SAFE TO DRINK WATER FROM TANK: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੜ੍ਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੋਂਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ 8 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ: ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਦਾਗ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ - ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਢੱਕਣ ਹੀ ਧੂੜ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ - ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਗੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ, ਸੂਰਜ-ਰੋਧਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਜਾਂ ਛਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਲੇਟ ਅਤੇ ਆਊਟਲੇਟ ਪਾਈਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਮਲਬੇ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਇਨਲੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿਓ - ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲ 'ਤੇ ਤਲਛਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ।

ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ - ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਦਗੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ?

  1. ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬੇਰੰਗ ਪਾਣੀ
  2. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
  3. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਗੰਧ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੁਆਦ
  4. ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਐਲਗੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ
  5. ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਹਿਸਾਸ
  6. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਗੰਡੋਏ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

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