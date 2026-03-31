ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ? ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।

DOPE TESTS FOR MEN BEFORE MARRIAGE
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 31, 2026 at 10:54 AM IST

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਲਈ ਡੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ' ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾੜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਡ, ਚੇਤਨਾ, ਧਾਰਨਾ, ਸੋਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (WADA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (WADA) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਲਾਰ, ਪਸੀਨਾ, ਵਾਲ ਜਾਂ ਨਹੁੰ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ (ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੈਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

