ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ...
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 5:08 PM IST
PREVENTING HEART ATTACKS: ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 40 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ' (NFHS) ਅਤੇ 'ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' (SRS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (non-communicable diseases) ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ (heart attack) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਹ ਬਦਲਾਅ...
- ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਗਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
- ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 20-30 ਮਿੰਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। Harvard.edu ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਰਾਕੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁੰਬਾ, ਸਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ।
- ਯੋਗਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Harvard.edu ਦੇ ਮੁੁਤਾਬਕ ਯੋਗਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਸਰਤਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ -ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ...
- ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਆਦਿ।
- ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ (trans-fat) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਰਜਰੀਨ
- ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਜਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਨੇਕੋਲ (Benecol)
- ਮੇਵੇ (nuts), ਅੰਗੂਰਿਤ ਅਨਾਜ, ਐਵੋਕਾਡੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ:
- ਮੱਖਣ
- ਬੇਕਨ ਦੀ ਚਰਬੀ
- ਕਰੀਮ ਸਾਸ
- ਕੋਕੋ ਬਟਰ (ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ)
- ਨਾਰੀਅਲ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਕਰਨਲ (palm kernel) ਦੇ ਤੇਲ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਬਰ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ucdavis.edu ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲ ਮਿਲੇਟ, ਜਵਾਰ, ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲੇਟ, ਰਾਗੀ, ਹਾਰਸ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਮਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"-ਡਾ. ਬੀ. ਸ੍ਰੀਹਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ LDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਅਨਾਜ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਬ੍ਰੈੱਡ—ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)