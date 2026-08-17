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ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਲਿਸਟ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MAKE A LIST OF THINGS NOT TO BUY
MAKE A LIST OF THINGS NOT TO BUY (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2026 at 2:29 PM IST

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ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਓਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

  1. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਕਅੱਪ ਉਤਪਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਕਅੱਪ ਉਤਪਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਣ।
  4. ਹਰ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਮੈਚਿੰਗ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਂਡਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  6. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

  1. ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਸੂਚੀ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
  2. ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
  3. ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਨਾ ਖਰੀਦੋ' ਸੂਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
  5. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ।
  6. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

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