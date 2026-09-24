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ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

WHY GANESHA ALWAYS WORSHIPPED FIRST
WHY GANESHA ALWAYS WORSHIPPED FIRST (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2026 at 10:59 AM IST

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ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਦਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਫਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਲ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਿਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ 'ਓਮ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਣਵ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। 'ਓਮ' ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।

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