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ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

STOP CHECKING MOBILE IN MORNING
STOP CHECKING MOBILE IN MORNING (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 12, 2026 at 10:29 AM IST

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ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਦਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਜੀ ਹਾਂ... ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਅਣਪੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਈਮੇਲ, ਮੈਸੇਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ

ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ

ਕੀ ਫ਼ੋਨ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਰਗੇ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ (ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ (ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।-ਡਾ. ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁੰਤ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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