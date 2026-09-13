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ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੱਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

GANESH CHATURTHI 2026
GANESH CHATURTHI 2026 (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2026 at 11:25 AM IST

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ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:14 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:54 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚੌਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ, ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਘਨਹਾਰਤਾ (ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2026 ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

  1. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
  2. ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੰਭੀ
  3. ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ
  4. ਫੁੱਲਦਾਨ
  5. ਅੰਬ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੱਤੇ
  6. ਨਾਰੀਅਲ
  7. ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ
  8. ਅਕਸ਼ਤ
  9. ਹਲਦੀ
  10. ਮੌਲੀ ਜਾਂ ਕਲਾਵਾ
  11. ਗੰਗਾ ਜਲ
  12. ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰ
  13. ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ
  14. ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪ
  15. ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਘਿਓ
  16. ਕਪੂਰ
  17. ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ
  18. ਫਲ
  19. ਮੋਦਕ ਜਾਂ ਲੱਡੂ
  20. ਸੁਪਾਰੀ
  21. ਦਕਸ਼ਿਨਾ
  22. ਮਿਠਾਈਆਂ

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ?

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਆਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੂਜਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਾਧਨ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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GANESH CHATURTHI 2026
ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
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