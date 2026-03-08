ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
Published : March 8, 2026 at 10:19 AM IST
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 1910 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੇਟਕਿਨ ਨੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 19 ਮਾਰਚ 1911 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 1913 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਲਈ ਥੀਮ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੀਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ: "ਅਧਿਕਾਰ। ਨਿਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ । ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ।" ਇਹ ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਹਿੰਮ ਥੀਮ "Give to Gain", ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
- ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
- ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ।
- ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ੀਰੋ ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ
- ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
- ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-