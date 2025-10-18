ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕਰੋ ਪਛਾਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਨੀਰ,ਜਾਣੋ ਰੈਸਿਪੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪਨੀਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ! ਜਾਣੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
Published : October 18, 2025 at 12:05 PM IST
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਨੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
- ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ 'ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਓ।
- ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣ ਲਓ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਪਨੀਰ ਬਚੇਗਾ।
- ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਓ।
- ਫਿਰ, ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਨਰਮ, ਘਰੇਲੂ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪਨੀਰ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ?
ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟ -
- ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ: ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ: ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਪਨੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪਹਿਲਾਂ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸੇਕੋ । ਜੇਕਰ ਪਨੀਰ ਹਲਕਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂਚ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਪਨੀਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗੋ। ਜੇਕਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ, ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)