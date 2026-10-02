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ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...

HOW TO CLEAN THE KITCHEN SINK
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 10:51 PM IST

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HOW TO CLEAN THE KITCHEN SINK: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਰਸੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਕ ਡਿਨਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ, ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਿੰਕ ਦੀ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ...

ਗਰਮ ਪਾਣੀ

ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਿੰਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਵੀ ਧੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਸਿੰਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਲਬਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲੰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਪਲੰਜਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਪਲੰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰ ਹੈਂਗਰ

ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈਂਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਹੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ

ਕਈ ਵਾਰ, ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

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WATER POOLING IN KITCHEN SINK
COMMON CAUSES OF POOLING WATER
ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ
ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ
HOW TO CLEAN THE KITCHEN SINK

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