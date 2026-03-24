ਇਹ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
2026 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : March 24, 2026 at 3:12 PM IST
The 10 safest airlines in the world: 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ (ਫਲਾਈਟ ਏਆਈ 171) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, AirlineRatings.com (ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਨੇ 2026 ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ-ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੀਮ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਤਿਹਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੇੜੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਕਪਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ...
- ਏਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼
- ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ
- ਕਵਾਂਟਸ
- ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼
- ਅਮੀਰਾਤ
- ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼
- ਈਵੀਏ ਏਅਰ
- ਵਰਜਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
- ਕੋਰੀਆਈ ਏਅਰ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
AirlineRatings.com ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। AirlineRatings.com ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੈਰਨ ਪੀਟਰਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਰ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। 2026 ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 128 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।