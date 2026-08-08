ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਤਾਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ...
Published : August 8, 2026 at 4:48 PM IST
REMEDIES USING LEMON AND SALT: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਬੂ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਅਲਕਸ਼ਮੀ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਫੇਂਗ ਸ਼ੂਈ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਅਕਸਰ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਮਕ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਫ਼, ਚਮਕਦਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਨਿੰਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ
ਇਹ ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਲਕੀ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰਟੌਪਸ 'ਤੇ। ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਲਕੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੂਣ ਕੁਝ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਦਬੂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।