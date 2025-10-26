1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਜਣਗੇ ਢੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕਾਂ

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਜਣਗੇ ਢੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕਾਂ
ਪੰਚਾਂਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : October 26, 2025 at 6:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵਉਥਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਿਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਮੁੰਡਨ (ਸਿਰ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਰਸਮ), ਘਰ-ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਵਉਥਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਤੁਰਮਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 142 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵਉਥਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਢੋਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ
ਦੇਵਉਥਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਸ਼ੁਭ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ
2 ਨਵੰਬਰ, 2025
3 ਨਵੰਬਰ, 2025
5 ਨਵੰਬਰ, 2025
8 ਨਵੰਬਰ, 2025
12 ਨਵੰਬਰ, 2025
13 ਨਵੰਬਰ, 2025
16 ਨਵੰਬਰ, 2025
17 ਨਵੰਬਰ, 2025
18 ਨਵੰਬਰ, 2025
21 ਨਵੰਬਰ, 2025
22 ਨਵੰਬਰ, 2025
23 ਨਵੰਬਰ, 2025
25 ਨਵੰਬਰ, 2025
30 ਨਵੰਬਰ, 2025
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੁਭ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਭ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ
4 ਦਸੰਬਰ, 2025
5 ਦਸੰਬਰ, 2025
6 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼, ਕੈਲੰਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।)