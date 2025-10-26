ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ
ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : October 26, 2025 at 2:43 PM IST
How to clean bedspreads: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ...
ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...
- ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ, ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛਿੜਕੋ।
- ਕੰਬਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਾਗ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦਾਗ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਦਾਗ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
- ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ। ਇਸਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕੇ, ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਹ ਨਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਲਕੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਹਲਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਧੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਢੱਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਚ ਜਾਂ ਸਾਫਟਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਕੰਬਲ ਧੋਣ ਵੇਲੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਚੋੜੋ। ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਨੀ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੋਵੋ।
- ਸੁੱਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਓ।
- ਨਿਯਮਤ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਦਿਖਾਓ ਕੰਬਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ
ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਗ 'ਤੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।