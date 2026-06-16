ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਨ
ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਇੱਕ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 12:41 PM IST
APPLE CIDER VINEGAR BENEFITS: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਵੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ਼ ਗਾਇਬ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਖੁਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 3/4 ਕੱਪ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ 1/4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ: ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਤਾਂਕਿ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਗੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਦਾਗ: ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਾਓ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਗੜੋ।
ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹਟਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਝੱਗ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਝੱਗ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਝੋ।
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