ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Mother Day ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਖ਼ਾਸ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Mother Day ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਖ਼ਾਸ
ਮਾਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ...
Published : May 9, 2026 at 2:23 PM IST
MOTHER DAY 2026: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਂ ਦਿਵਸ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਵੀ ਰੀਆ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ" ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਦੇਵੀ ਸਾਈਬੇਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਮਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ "ਮਦਰਿੰਗ ਐਤਵਾਰ" ਪਰੰਪਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਜਾਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 9 ਮਈ, 1914 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਮਾਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।