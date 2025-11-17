ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ

ETV Bharat / lifestyle

ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 17, 2025 at 3:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੇ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵੱਧ ਰਹੇ AQI ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬਾਰੀਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਸਾਰੇ ਕਣ ਪਦਾਰਥ (PM) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। 10 ਮਾਈਕਰੋਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ PM ਅਣੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PM0.1 ਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਫਾਈਨ ਕਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ: ਇੱਕ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹਵਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ: ਹਲਕੇ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ: ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 24x7 ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਮੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ

ਇੱਥੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ
ਡਾਇਸਨ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੌਟ+ਕੂਲ HP2 ਡੀ-NOx*and HP168,900 ਰੁਪਏ
Xiaomi ਸਮਾਰਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 4 17,999 ਰੁਪਏ
ਯੂਰੇਕਾ ਫੋਰਬਸ ਸਮਾਰਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 50015,999 ਰੁਪਏ
ਰੀਅਲਟਾਈਮ AQI ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਪਸ ਸਮਾਰਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ8,445 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਨੀਵੈੱਲ ਏਅਰ ਟੱਚ U1 ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ24,799 ਰੁਪਏ

