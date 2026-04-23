ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

WHICH POT IS HARMFUL TO HEALTH
ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸਹੀਂ?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 23, 2026 at 11:04 AM IST

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸਹੀਂ?

ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟਿਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਧਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ?

ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ: ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਭਾਂਡੇ: ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟਿੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

