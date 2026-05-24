ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

POT WATER VS FRIDGE WATER
ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ (Getty Image)
Published : May 24, 2026 at 10:53 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ

ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਢ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੀਓ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਦਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

  • ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  • ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ
  • ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ

ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਆਰੋ' ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਆਰੋ' ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਰੀ ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ pH ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ।

ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

