ਕੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ...
Published : April 18, 2026 at 11:33 AM IST
HOW TO GET RID OF PHONE ADDICTION: ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ—ਇੱਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ" ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋ - ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।
- ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।
- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
- ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾਓ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ।
- ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ (IAP) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
- ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 24 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਯਾਨੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ।
- 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਾਓ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)