ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਤਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Published : April 30, 2026 at 12:14 PM IST
COCONUT WATER FOR HEALTH: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਚੁਣੋ ਜੋ ਗੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਲਕਾ ਹਰਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਨਾਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ: ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਾਰੀਅਲ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ 'ਤੇ ਧੱਬੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਤਰੇੜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਕੱਚੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
