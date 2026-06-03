ETV Bharat / lifestyle

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

AIR CONDITIONER GAS LEAK
AIR CONDITIONER GAS LEAK (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 3, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਏਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਏਸੀ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਇਲਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਲਵ, ਖਰਾਬ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਏਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਸੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਨਿਯਮਤ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਏਸੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।
  2. ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਗੰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਏਸੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਂਟ, ਦਰਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GAS LEAK IN AIR CONDITIONER
SYMPTOMS OF AC GAS LEAKAGE PROBLEM
AIR CONDITIONER GAS LEAK SIGNS
AIR CONDITIONER GAS LEAK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.