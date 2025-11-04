ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

BACK PAIN REASONS
ਪਿੱਠ ਦਰਦ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 4, 2025 at 11:36 AM IST

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੰਨੀ ਕਾਮਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਝੁਕਣ, ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅੱਧਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਨੀ ਕਾਮਤ

  • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ

ਮਿੱਥ 1: ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆਸਣ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ।

ਸੱਚ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਆਸਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ, ਗਠੀਆ, ਨਸਾਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਮਿੱਥ 2: ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ।

ਸੱਚ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ।

ਮਿੱਥ 3: ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।

ਸੱਚ: 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ
  1. ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
  2. ਦਰਦ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ।
  3. ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
  4. ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ
  5. ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (
  6. ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਕਾਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। -ਡਾ. ਸੰਨੀ ਕਾਮਤ

  • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
  1. ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
  3. ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੋ।
  4. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  5. ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਆਸਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

