ਕੀ 'Confirmed' ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਬਿਨਾਂ 'Confirmed' ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 12:51 PM IST
ਕਈ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 'Confirmed' ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ (WL) ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਕਟ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਟਿਕਟ (IRCTC) ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'Confirmed' ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ...
Wait List: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ Wait Listed ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚਕਰਤਾ (TTE) ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (RAC): ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। RAC ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ (ਸਾਈਡ ਲੋਅਰ ਜਾਂ ਮਿਡਲ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ...
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Wait Listed: ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ Wait Listed ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ Wait Listed ਈ-ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਵੈਧ ਈ-ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UTS ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਦੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Wait List ਸਟੇਟਸ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ TTE ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੇਸ ਫੇਅਰ ਟਿਕਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। TTE ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ TTE ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ Wait Listed ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜੇਕਰ Waitlisted ਈ-ਟਿਕਟ 'Confirmed' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'Current Availability' ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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