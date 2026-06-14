ਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : June 14, 2026 at 11:03 AM IST
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AC ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ AC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਢਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ AC ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ AC ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਦਮਾ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ AC ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। AC ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ - AC ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਸੇਸੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ - ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਕਸਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ: ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਪੱਖਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ: ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
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