ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
December 6, 2025

wear woolen sweater at nigh: ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ-

ਕੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਢਿੱਲੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਤੀ, ਲਿਨਨ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੰਗ ਜੁਰਾਬਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨੋ। ਗੰਦੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ?

  1. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰੋ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੋਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

  • ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

