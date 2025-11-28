ਕੀ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਬੂ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇਮਿਕ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਅਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਜਾਂ ਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਚ ਮਯੂਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਰ ਅਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਚ ਮਯੂਰ
ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਅਚਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਸਿਰਕਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, BPA ਜਾਂ phthalates ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਤੇਲਯੁਕਤ ਜਾਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਗੰਧ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਚਾਰ ਤੇਲਯੁਕਤ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਾੜ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
