ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕੀ ਰੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

CRYING BENEFITS
CRYING BENEFITS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 4, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CRYING BENEFITS: ਰੋਣਾ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਚ ਪੂਰਨਿਮਾ ਪੈਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਬੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੰਝੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਚ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਣਾ ਪੈਰਾਸਿਮਪੈਥੀਟਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ (PNS) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ-ਜਾਂ-ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਇੱਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਪੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਤਾਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ

ਰੋਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਿਮਪੈਥੀਟਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨਿਮਾ ਪੈਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਪੂਰਨਿਮਾ ਪੈਰੀ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਚ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਿਮਾ ਪੈਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CRYING FOR HEALTH
CRYING SIDE EFFECTS
ਹੰਝੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ
HOW TEARS REDUCE STRESS
CRYING BENEFITS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.